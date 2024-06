Et pourtant, alors que l’accusation contre les conservateurs est accablante ‚ÄĒ des ann√©es de n√©gligence, de sous-financement et de m√©pris ‚ÄĒ je suis loin d’√™tre convaincue que le Parti travailliste puisse faire mieux, ou soit int√©ress√© √† essayer. Le secr√©taire √† la sant√© de l’ombre, Wes Streeting, semble d√©j√† avoir quelque chose contre les m√©decins. ¬ę On ne peut pas continuer √† verser des sommes de plus en plus importantes dans un seau trou√© ¬Ľ, a-t-il r√©cemment d√©clar√©. ¬ę Il n’est pas juste de continuer √† demander aux personnes aux revenus faibles √† moyens de payer des imp√īts √©lev√©s lorsqu’elles sont d√©j√† en difficult√©… et il n’est pas juste qu’elles n’obtiennent pas grand-chose en retour pour l’argent qu’elles investissent. ¬Ľ Pour mes coll√®gues et moi, son message n’√©tait pas difficile √† comprendre : les m√©decins du NHS sont paresseux et surpay√©s. Et il semble que peu de membres du parti soient pr√™ts √† corriger cette vision.

Apr√®s avoir refus√© de soutenir l’appel de Streeting en faveur d’une intervention du secteur priv√©, le Dr Rosena Allin-Khan, ancienne ministre de la sant√© mentale de l’ombre, est introuvable en ce qui concerne la politique de sant√© du Parti travailliste. Par ailleurs, au moins 30 m√©decins de diverses tendances politiques se pr√©sentent comme candidats jeudi prochain. Mais vous ne le sauriez pas. Depuis que les √©lections ont √©t√© annonc√©es, il n’y a gu√®re eu de discussion sur le ‘tr√©sor national’ qu’est le NHS ; ils pr√©f√©reraient enterrer le sujet jusqu’apr√®s les √©lections de peur de ne pas pouvoir tenir leurs promesses √©lectorales. Les engagements de chaque parti √† augmenter les d√©penses du NHS semblent fantaisistes au mieux, alors qu’il reste incertain comment ces fonds promis seront allou√©s √† chaque d√©partement. Mais de tels d√©tails ne semblent pas importants, surtout lorsque vous pouvez ‚ÄĒ comme le fait le Parti travailliste ‚ÄĒ simplement promettre de ‘r√©duire les temps d’attente du NHS’ et de ‘doubler le nombre de scanners de cancer’.

Il n’est pas de mon ressort de conseiller ou de sugg√©rer pour qui voter, d’autant plus que, en ce qui concerne le r√®glement du NHS, ce sera in√©vitablement une victoire pyrrhique. Mais en supposant que les sondages aient raison et qu’aucune force majeure n’intervienne, ma crainte est que, le matin du 5 juillet, M. Streeting soit mon patron, habilit√© par une ‘supermajorit√©’ qui le contraindra √† ne pas faire grand-chose…

Les m√©decins juniors continueront leur action industrielle ; les services d’urgence engorg√©s continueront de d√©border ; les soins sociaux continueront d’√™tre ignor√©s ; et les h√īpitaux priv√©s continueront de s√©lectionner les patients non compliqu√©s et de laisser les h√īpitaux des quartiers d√©favoris√©s sous-financ√©s pallier les manques. √Ä son cr√©dit, Keir Starmer a clairement indiqu√© √† plusieurs reprises que le NHS n’est pas √† vendre ‚ÄĒ mais, soyons honn√™tes, qui voudrait l’acheter ?