J’ai lu le livre de Susanna Rustin en gardant fermement à l’esprit l’injonction de Roy de ne pas considérer le passé comme une autre branche du présent, et pourtant il était difficile en lisant le livre de ne pas établir des parallèles avec le moment contemporain — et probablement, c’est en partie son objectif. En effet, par moments, je me demandais à quoi avaient réellement servi la deuxième (ou troisième, ou quatrième) vague du féminisme, puisque chaque position possible dans l’espace logique féministe semble déjà avoir été occupée avant 1940. Dès le XVIIIe siècle, selon Susanna Rustin, il y a eu un débat animé parmi les femmes britanniques sur la question de savoir si les esprits ainsi que les corps avaient un sexe ; si la différence de sexe biologique devait établir des priorités politiques ou être ignorée dans la promotion des intérêts des femmes ; si le fait d’être dans le domaine domestique limitait ou était précieux pour les femmes ; si le féminisme mettait trop l’accent sur les préférences des personnes sans enfant, ou inversement, sur celles des mères ; et si la promotion des droits des femmes était en tension avec des intérêts plus larges basés sur la classe ou la race.

Dès l’apparition du darwinisme, George Eliot remarqua presque immédiatement, bien avant les critiques féministes du XXe siècle, que certains aspects de sa formulation étaient, de manière latente, sexiste. Plus tard, Virginia Woolf — dont la statue à Bloomsbury est maintenant accompagnée d’un code QR avertissant les spectateurs de ses opinions contestables — observerait que les arguments sexistes étaient généralement accompagnés de revendications sur la naturalisation de certains traits. Et en 1932, près de 60 ans avant Butler, la biographe de Virginia Woolf, Winifred Holtby, suggérait que nous devrions remplacer la discussion sur le sexe par celle sur le « genre », car, comme le paraphrase Susanna Rustin, « le premier était trop chargé de connotations biologiques qui maintenaient les femmes à la traîne ».

Les nombreuses femmes fascinantes qui sont examinées tour à tour sous le regard de Susanna Rustin semblent également être contemporaines de bien d’autres manières. En 1854, l’éducatrice Barbara Bodichon raconte son amour de la nage en eau libre, écrivant qu’elle avait nagé avec une amie dans un lac « de la manière la plus folle et dianesque qui soit, sans Actéon sauf un mouton de montagne ou deux qui sont venus nous regarder en pensant que nous étions littéralement deux poissons très étranges ». Au début du XXe siècle, la députée Eleanor Rathbone était, comme beaucoup aujourd’hui, préoccupée par « une fiction légale » — bien qu’elle accordait aux maris des droits parentaux renforcés plutôt que de leur accorder potentiellement un changement de sexe officiel. Et à l’époque où l’émission BBC Women’s Hour a commencé à la radio en 1946, il semble qu’il y avait des hommes aussi — plus ça change, plus c’est la même chose. Pendant ce temps, dans un récit édifiant pour les membres actuels de Just Stop Oil, on nous dit que Mary Richardson — la suffragette qui, en 1914, a attaqué la Vénus de Rokeby de Velásquez à la National Gallery avec un hachoir — « a ensuite occupé un poste de haut rang au sein de l’Union britannique des fascistes ».

À l’exception de Richardson peut-être, la résistance, l’ingéniosité et le pragmatisme collaboratif des femmes britanniques se battant pour d’autres femmes tout au long des XVIIIe, XIXe et début du XXe siècles, dans des contextes profondément dénigrants et souvent abusifs, apparaissent comme vraiment impressionnants — qu’elles se soient appelées « féministes » ou qu’elles aient été d’accord sur les cadres politiques de fond (elles ne l’étaient souvent pas, sur ces deux points). Et en fait, bien que Rustin ne cautionne pas une telle pensée hérétique, lorsque je suis arrivé à sa section sur les années soixante-dix, les choses m’ont semblé aller de mal en pis.

Soudain, tout le monde se mettait à élever sa conscience comme des fous — traitant la nouvelle folie importée des États-Unis comme si des groupes de femmes n’avaient jamais discuté de leurs vies et de leurs sentiments ensemble auparavant — et devenant subtilement redevable à une sensibilité plus changeante dans le temps. Malgré les avancées politiques et légales incontestables de cette période, il y avait un changement d’accent qui semble inquiétant rétrospectivement : un mouvement vers les sentiments internes et la « subjectivité », et une fixation sur la façon dont les femmes étaient représentées culturellement au détriment d’autres préoccupations plus pressantes.

Tout le monde n’a pas apprécié : Barbara Castle [NDT : femme politique britannique membre du parti travailliste] a grogné que les femmes des années soixante-dix « devraient trouver une cause plus grande qu’elles-mêmes ». Et bien que Rustin n’en parle pas vraiment, il y a eu un autre développement indésirable pendant cette période, également suivi des États-Unis : des féministes se déchirant mutuellement, basées sur des perceptions hiérarchiques de privilège ainsi que sur d’autres ressentiments personnels sous-jacents. En 1976, la version américaine de cela a été mémorablement documentée dans un article de Jo Freeman dans le magazine Ms, sur le « trashing féministe »