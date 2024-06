Le problème ici n’est pas difficile à saisir. Gantz et Eisenkot étaient deux des voix les plus modérées de la coalition (et en particulier de la politique israélienne contemporaine). Plus que cela, ils sont, contrairement à Netanyahu, tous deux de véritables hommes de terrain. Ganz est un ancien chef d’état-major général ; Eisenkot est un ancien chef du commandement nord des forces de défense d’Israël, ou Tsahal. Leur démission est une perte à la fois pour la campagne militaire d’Israël et pour sa politique.

La fin est effectivement arrivée la semaine dernière, lorsque Benny Gantz a démissionné et a retiré son alliance de l’Unité nationale du gouvernement d’urgence, exaspéré par le refus de Netanyahu de mettre en place un plan pour l’après-guerre. Il a ensuite été rejoint par Gadi Eisenkot, le plus modéré des cinq membres du cabinet de guerre israélien. Netanyahu, présidant un conseil qui ne pouvait plus prétendre représenter de manière plausible un Knesset unifié, a été contraint de laisser tomber.

C’était Gantz et Eisenkot qui ont insisté pour qu’un cabinet de guerre soit mis en place avant d’accepter de rejoindre le gouvernement d’urgence de Netanyahu fin 2023. Leur raisonnement était en deux points. Premièrement, le pays devait se rassembler en un moment de crise nationale ; et deuxièmement, ils voulaient, autant que possible, écarter le ministre de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des finances Bezalel Smotrich, un couple d’extrémistes bavards avec peu de compréhension militaire ou d’intérêt, a part celui d’encourager constamment une approche plus agressive et de rejeter toute concession pour la libération des otages. Au cours des six derniers mois, ces excentriques malveillants ont passé une grande partie de leur temps d’antenne à plaider en faveur du rétablissement des colonies israéliennes à Gaza.

La désintégration du cabinet est, à certains égards, un microcosme des problèmes auxquels Israël est confronté. Pour commencer, le ridicule système parlementaire de l’État de représentation presque proportionnelle signifie que chaque gouvernement israélien est une coalition. Cela signifie à son tour qu’ils contiennent presque toujours des partis mineurs peuplés de divers cinglés élevés au rang de faiseurs de rois. Cela signifie également que les gouvernements ont tendance à ne pas terminer leur mandat complet. C’est un héritage des débuts socialistes d’Israël ; et c’était peut-être l’erreur la plus flagrante que David Ben Gourion, le fondateur d’Israël, ait jamais commise. Les résultats sont évidents 80 ans plus tard. Netanyahu a désespérément besoin à la fois de Ben-Gvir et de Smotrich pour maintenir sa coalition unie — surtout maintenant. Il n’a pas d’autre choix que de tenir compte de leurs diverses pathologies religieuses et politiques. Sans eux, il est fini.

Peut-être la deuxième plus grande erreur que Ben Gourion ait jamais commise a été d’exempter les Israéliens juifs orthodoxes du service militaire. Il a fait cela parce qu’à l’époque, il y en avait relativement peu (ils représentaient environ 5% de la population). Ils n’avaient pas à servir ni à payer d’impôts, car ils remplissaient leur devoir en « priant pour l’État ». De toute évidence, Ben Gourion savait que c’était absurde, mais c’était le moyen le plus simple de les garder de son côté. Le problème est le suivant : lorsque vous n’avez pas à payer d’impôts, et que vous obtenez en fait toute une série d’avantages pour ne rien faire essentiellement, vous avez tendance à avoir beaucoup d’enfants (comme le font de toute façon les orthodoxes), surtout lorsque vous obtenez des avantages pour chaque enfant. On s’attend maintenant à ce qu’il y ait deux millions de Haredim d’ici 2033.