La politique détruit les talk-shows

Ce dernier camp est principalement représenté par James O’Brien, un ancien reporter show-business au Daily Express qui anime désormais l’émission matinale en semaine sur LBC et qui est en effet très important. Pas mes mots, Carol… « Selon le Press Gazette, je suis le journaliste le plus influent du pays », a-t-il déclaré lundi. Cependant, il a ajouté le lendemain : « Je sais tout depuis 2016. » (tout en admettant savoir que « cela sonne un peu présomptueux »).

O’Brien a tendance à regrouper tous ses ennemis dans le même sac, de sorte que toute mention de Farage ou de Boris Johnson — et elles sont très nombreuses — est susceptible d’être accompagnée d’un cri de type ‘Regardez ce que Trump a fait’. Parfois, ces apartés d’association de mots sont franchement étranges. Lorsque Farage a dit que tous les candidats de Reform n’avaient pas fréquenté d’école publique, O’Brien a bafouillé : « Oswald Mosley est allé à Winchester, la même école que Sunak. » (Notons aussi qu’O’Brien est allé à Ampleforth, la même école que David Stirling, fondateur des aspirants putschistes de Great Britain 75.) « C’est un programme pour adultes », a-t-il insisté.

LBC soutient qu’il n’est pas nécessaire d’assurer l’impartialité au sein des programmes ; elle peut garantir l’équilibre sur l’ensemble de la grille horaire, avec des présentateurs défendant différents points de vue. Et la station a ses stars de droite. Le présentateur de début de soirée Iain Dale a même tenté de devenir le candidat conservateur pour Tunbridge Wells, mais cela n’a pas fonctionné et il est rapidement revenu à l’antenne. La différence est que, contrairement à O’Brien et Devon, Dale reçoit des invités et des appelants de tout l’éventail politique ; il exprimera ses propres opinions, mais ne sera pas mesquin envers ceux qui ne les partagent pas.

Il y a aussi Nick Ferrari, autrefois sur Talk et maintenant animateur du petit-déjeuner sur LBC, le plus accompli des animateurs de ce secteur ; de droite mais toujours courtois et généralement tolérant envers d’autres perspectives. Il a eu des émissions d’une heure avec Starmer et Sunak, qui étaient annoncées comme des spéciales électorales, bien que ce ne soit pas nouveau. Ferrari a commencé ce format avec Nick Clegg, à l’époque où le leader des libéraux-démocrates était vice-Premier ministre. ‘Call Clegg’ a été une rubrique régulière pendant des années, suivi de ‘Ask Boris’ et ‘Phone Farage’, avant que ‘Call Keir’ ne fasse ses débuts en 2020. Dans ces émissions, Ferrari se place du côté des appelants, amplifiant et clarifiant leurs points, tout en les maintenant sur le sujet.

Cela fonctionne plutôt bien, et Starmer s’est amélioré au fil des ans, apprenant à esquiver les questions difficiles. Interrogé sur les espaces réservés aux personnes de même sexe, il dit être totalement en faveur, et que cela ne contredit pas l’engagement du manifeste travailliste à ‘moderniser, simplifier et réformer la loi intrusive et obsolète sur la reconnaissance des genres’ (celle introduite par le dernier gouvernement travailliste). Il n’explique pas vraiment comment les conflits potentiels seront résolus, et préfère dévier sur les services hospitaliers mixtes, où le problème, insiste-t-il, n’est pas transgenre mais conservateur : « Le gouvernement a perdu le contrôle de nos hôpitaux. »

Sunak n’est pas aussi bon, mais il se débrouille mieux dans cet environnement qu’ailleurs. Même les questions idiotes sont traitées raisonnablement bien. Un appelant l’a dénoncé pour avoir dit qu’il aime les barres de chocolat et les bonbons alors que la santé dentaire des enfants est si mauvaise. Plutôt que de ricaner devant l’idée que des enfants de cinq ans regardent le Premier ministre comme un modèle, il a défendu ses vices : « Je ne peux pas m’excuser de manger des Twix ou des Haribos. »

Le meilleur angle de tous a été de regarder en arrière, plutôt qu’en avant. Il y a tout un groupe de députés reconnaissables qui quittent le Parlement, ce qui donne à ces stations l’occasion d’interviewer des personnes plus détendues et moins préoccupées par la ligne du parti. Ainsi, Andrew Neil a eu le duo Michael Gove et Harriet Harman pour parler des élections, et le résultat a été une discussion intelligente et divertissante, même si elle semblait provenir d’une époque qui disparaît rapidement. Gove a qualifié Reform de ‘parti Potemkine’ et a déclaré que l’électorat britannique préférait des ‘administrateurs sensés et autoritaires’.

Mieux encore, Matt Chorley a mené une excellente série d’entretiens de départ (avec en jingle Go Now! des Moody Blues), dans laquelle il discute avec les députés sortants. Lundi, c’était au tour d’Andrea Leadsom, donnant des résumés en un mot des premiers ministres qu’elle a connus : David Cameron (‘charmant’), Theresa May (‘honorable’), Boris Johnson (‘optimiste’), Liz Truss (‘dure’), Rishi Sunak (‘intelligent’). Elle a encore quelques étranges illusions — « Beaucoup de gens me disent, ‘Nous aimerions que vous deveniez premier ministre’ » — mais elle a fait d’une superbe critique à propos de l’ancien Président de la Chambre, John Bercow, se lâchant avec une liberté de fin de mandat. « Ça fait du bien de dire tout ça », s’est-elle exclamée.

Deux autres stations adjacentes méritent d’être mentionnées. BBC Radio 5 Live (‘La Voix du Royaume-Uni’) continue de jongler, de manière de plus en plus maladroite, entre le sport et la politique, tout en fournissant des potins du showbiz et des discussions sur ce qui était à la télé hier soir. Sa plus grande star est Nicky Campbell, très doué pour les appels téléphoniques, bien que parfois mal utilisé. Mardi, il sollicitait ‘Vos questions pour Adrian Ramsay’ — ce gentil jeune homme qui est le co-leader du Parti Vert d’Angleterre et du Pays de Galles.

Et puis il y a Talk Sport, station sœur de Talk Radio et Times Radio, qui a un public encore plus grand que LBC. Ses présentateurs ont reçu pour consigne de ne pas mentionner les élections, une information que Charlie Baker n’était probablement pas censé mentionner en direct. Ils ne semblent pas trop s’inquiéter de cette interdiction, puisqu’ils ont l’Euro, la Coupe du Monde de T20, l’US Open, Royal Ascot, Wimbledon et les Jeux olympiques pour les occuper. Mais c’est quand même dommage. Ce qui reste d’intérêt politique est la sélection des gros titres que ceux n’étant pas obsédés pourraient remarquer. Et cela signifie, encore une fois, Farage. Pour le lancement du manifeste de Reform, ils ont ouvert leur bulletin — sans introduction — sur un extrait de sa nouvelle phrase fétiche : « Devinez qui est de retour ? » Il n’y avait pas plus de temps pour discuter du contenu.

Que pouvons-nous apprendre de ces stations ? Principalement que les élections n’ont pas suscité l’enthousiasme. Les débats télévisés ont perdu de leur nouveauté ; les promesses n’ont pas été gravées dans le marbre ; l’habitude de Sir Ed Davey de tomber et de se mouiller n’a pas déclenché une nouvelle version de la Cleggmania. Malgré tout le discours sur le caractère sismique de ce moment de l’histoire politique, comparable à 1906, 1945, 1979 et 1997, le public n’est pas très impliqué. Times se présente comme ‘Votre Station Électorale’, mais Matt Chorley est probablement plus correct, alors qu’il annonce en plaisantant un prochain reportage depuis un salon de coiffure à Rochdale : « Nous sommes la station électorale — et nous prenons les élections très au sérieux. »