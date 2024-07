La délusion divine des libéraux laïques

Dans le monde des Collins, chaque étape du processus d’éducation des enfants est abordée comme si elle devait être repensée à partir de zéro. Par exemple : le couple a donné à leurs deux petites filles des ‘noms neutres en termes de genre’ — Titan Invictus et Industry Americus — apparemment parce que cela rendrait les filles ‘plus susceptibles d’avoir des carrières mieux rémunérées et d’obtenir des diplômes Stem’. Le fait que les futurs employeurs sont susceptibles de présumer que de tels noms ne peuvent provenir que d’une lignée terrifiante semble avoir été négligé. Une autre justification avancée par Malcolm est que de tels ‘noms forts’ prédisposeront leurs propriétaires à ‘un fort locus de contrôle interne’ : c’est-à-dire à ce sentiment intérieur, identifié par les psychologues, d’être pleinement maître de ce qui vous arrive dans la vie, par opposition à un passif impuissant. Clairement, il n’a pas imaginé devoir épeler ‘Titan Invictus’ au téléphone.

Depuis la parution de l’article sur la famille Collins il y a quinze jours, la plupart des réactions scandalisées du public ont porté sur le fait que Malcolm, père de quatre enfants, a été vu gifler la joue de son tout-petit dans un restaurant — même si le journaliste a noté que ce n’était ‘pas un coup violent’. Collins a déclaré que cette pratique avait été convenue avec sa femme au préalable et était inspirée par leur observation de ‘tigres sauvages’ disciplinant leur progéniture d’un coup de patte. (Espérons qu’ils n’aient pas non plus vu la partie où un tigre adulte tue parfois un petit pour s’en nourrir.) Cette semaine, il a écrit une nouvelle défense , accusant ‘une grande partie des médias’ de vouloir présenter les pronatalistes comme ‘mauvais et rétrogrades’. À mon avis, cependant, Malcolm et Simone pourraient être un peu plus rétrogrades ; car même en laissant de côté leurs habitudes disciplinaires, ils semblent constituer la reductio ad absurdum des tentatives de redéfinir l’univers moral à leur guise.

À présent, c’est devenu un cliché que le libéralisme dans l’anglosphère est devenu une religion, que ses adeptes le sachent ou non. Mais on remarque moins souvent un fait quelque peu en tension avec cette affirmation : à savoir que ses fidèles ont également le droit d’être de petits dieux, établissant eux-mêmes les règles morales. Les dernières semaines nous ont offert deux nouveaux cas d’étude à contempler. Le premier concerne un couple marié des États-Unis, Malcolm et Simone Collins, décrits comme les ‘enfants modèles du mouvement pronataliste’, désormais propulsés sous les feux des projecteurs médiatiques grâce à une interview virale du Guardian sur leur mode de vie. Le second est un livre du philosophe politique Alexandre Lefebvre, Libéralisme comme mode de vie , publié mardi.

Mais faire les choses différemment est apparemment la manière des Collins. Ils ont sélectionné leurs embryons de FIV en fonction de leur intelligence prévue ainsi que de leur santé avant l’implantation. Ils ont choisi l’emplacement de leur maison familiale en Pennsylvanie en partie en fonction du nombre de lauréats du prix Nobel produits dans la région. Ils se lèvent entre ‘deux et cinq’ chaque matin pour travailler avant que les enfants se réveillent. Leurs deux garçons — Octavian George et Torsten Savage, âgés de quatre et deux ans respectivement — se promènent dans la maison avec des iPads attachés autour du cou. Et au cas où vous vous inquiéteriez de l’absence de spiritualité dans ce scénario touchant, la famille suit une religion ‘intentionnellement construite, techniquement athée’, dans laquelle Noël est remplacé par ‘Jour Futur’ pour les enfants. La veille du Jour Futur, ‘la Police du Futur vient prendre leurs jouets, puis ils doivent rédiger un contrat sur la manière dont ils vont rendre le monde meilleur, et ils récupèrent leurs jouets avec quelques cadeaux et autres choses’.

En mettant tout ce matériel ensemble, il pourrait y avoir peu de meilleures publicités pour la sagesse des foules. Comme le suggère déjà leur approche ‘un truc étrange‘ de l’éducation des enfants, Malcolm et Simone sont des altruistes efficaces — faisant partie d’un mouvement tentant de pirater l’éthique et de maximiser les ratios bénéfices-coûts dans la prise de décision utilitariste. Sauver l’avenir de l’humanité est en tête de liste des fondateurs de l’altruisme efficace, et ils ont tendance à parler comme si les humains hypothétiques futurs étaient tout aussi intéressants que les humains réels. Ou comme le dit Malcolm : ‘Les enfants que je n’ai pas encore eus… sont tout aussi précieux pour moi que les enfants que j’ai déjà’ — un sentiment qui est soit une bonne nouvelle pour ses futurs enfants, soit une mauvaise nouvelle pour ses enfants actuels, selon la manière dont on interprète la remarque.

L’existence des Collins — et en fait de l’altruisme efficace en général — jette une lumière intéressante sur la thèse centrale de Libéralisme comme mode de vie.