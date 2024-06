Keir Starmer : un bénéficiaire ingrat du Brexit

Quelques mois avant le référendum de 2016, j’ai publié un article intitulé ‘The Left Case for Brexit’. J’y ai avancé des raisons de penser que le Parti travailliste pourrait être le principal bénéficiaire si la Grande-Bretagne se désengageait de l’UE, et que la position officielle du Parti sur la question était follement à courte vue. Il était déjà clair que la plupart des anciens partis sociaux-démocrates d’Europe étaient en grande difficulté, et les huit années écoulées depuis n’ont fait que confirmer cela. Il était également clair que les partis de la droite radicale étaient les plus susceptibles de bénéficier du déclin du socialisme, et nous avons effectivement assisté à leur montée constante en France, en Italie, en Suède et même en Allemagne.

Les commentateurs les plus perspicaces de ce phénomène, tels que Wolfgang Streeck, ont compris que cet échec généralisé de la gauche à l’échelle du continent était en grande partie la conséquence du carcan dans lequel la politique européenne opérait – un carcan créé avant tout par les politiques économiques intégrées dans les structures constitutionnelles de l’UE qui rendaient, par exemple, la renationalisation des services publics, l’aide d’État aux industries politiquement importantes et des niveaux prévisibles d’immigration virtuellement impossibles à mettre en œuvre. Les politiciens socialistes avaient partout été réduits à prétendre simplement qu’ils seraient des gestionnaires plus efficaces des économies capitalistes tardives que leurs concurrents, et dans le processus étaient devenus indiscernables des divers politiciens rivaux du centre-droit.

C’était assez maigre à offrir à leurs électeurs, d’autant plus que la crise financière mondiale de 2007-8, la crise des obligations européennes de 2008-9, et les milliers d’immigrants mourant chaque année en Méditerranée transmettaient un sentiment urgent que quelque chose bien au-delà du gestionnariat était nécessaire. Dans ces circonstances, le rejet des anciens partis de gauche par les électeurs n’était pas surprenant, et il n’y avait aucune raison en 2016 de penser que, si la Grande-Bretagne restait dans l’UE, le Parti travailliste éviterait miraculeusement le sort de ses homologues continentaux. Comme le dit le capitaine Shotover dans Heartbreak House de Shaw lorsque les bombes d’une guerre européenne commencent à tomber : ‘Pensez-vous que les lois de Dieu seront suspendues en faveur de l’Angleterre parce que vous y êtes né ?’