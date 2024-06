Clacton-on-Sea est un endroit assez particulier. Pour y arriver, il faut traverser les villages de banlieue chics de la p√©ninsule de Tendring, l’extr√©mit√© la plus √©loign√©e du nord-est de l’Essex, entre Colchester et la mer du Nord. Ces villages ont plus que leur part de grandes maisons avec de grosses voitures dans l’all√©e, de grandes √©glises de la fin du Moyen √āge et une agriculture prosp√®re. Sur la c√īte elle-m√™me, juste au nord de Clacton, se trouve Frinton-on-Sea, un endroit si √©l√©gant qu’il n’a acquis un pub que depuis quelques ann√©es, et lorsque finalement un magasin de fish and chips y a ouvert, il s’appelait – probablement pour rassurer les habitants – The Nice Fish and Chip Shop. Au cŇďur de la circonscription que Farage cherche maintenant √† remporter, la population est principalement √Ęg√©e : ‘Harwich pour le Continent’, lisait-on sur la c√©l√®bre affiche de la gare de Liverpool Street, faisant r√©f√©rence au port juste √† l’ext√©rieur de la circonscription. ‘Et Frinton pour les incontinents’, lisait-on sur le graffiti.

En revanche, Clacton n’a jamais √©t√© pour le Continent. Le soir du vendredi 21 mars 1969, Enoch Powell, le parrain du Brexit, a choisi la station baln√©aire d’Essex alors l√©g√®rement d√©labr√©e pour prononcer son premier discours sur les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne devrait rester en dehors du March√© commun. Powell avait √©t√© renvoy√© du banc avant conservateur 11 mois plus t√īt pour avoir prononc√© son discours ‘Rivi√®res de sang’ sur les dangers de l’immigration de masse. Enfin capable de s’affranchir sur d’autres questions avec lesquelles il √©tait en d√©saccord avec Ted Heath, il s’√©tait joint √† Michael Foot pour tenter d’emp√™cher la r√©forme de la Chambre des lords (ils ont r√©ussi), avait critiqu√© la croyance na√Įve de Heath en une politique des prix et des revenus, avait continu√© √† provoquer le parti sur sa faiblesse en mati√®re d’immigration de masse, mais avait maintenant lanc√© une fl√®che plus proche du cŇďur de Heath que toute autre : rejetant sa passion pour l’int√©gration britannique dans une Europe unie.

¬ę Au fil des ann√©es depuis que Powell a parl√©, Clacton s’est simplement ossifi√©e, puis r√©gress√©e. ¬Ľ

Powell a annonc√© ‘une d√©claration unilat√©rale d’ind√©pendance’ : il a dit ‘nous n’avons pas besoin d’√™tre li√©s √† qui que ce soit… Nous ne sommes pas un homme qui se noie agripp√© √† une corde ou criant pour que quelqu’un lui lance une bou√©e de sauvetage.’ Cette mentalit√© √©tait la pierre angulaire d’une id√©ologie qui a finalement port√© ses fruits le 23 juin 2016, 18 ans apr√®s la mort de Powell, lorsque le peuple britannique a d√©cid√© qu’il en avait assez de l’Union europ√©enne. Environ 70 % des habitants de la circonscription de Clacton ont vot√© pour le Brexit ; et c’est le seul endroit √† avoir jamais √©lu un d√©put√© UKIP, Douglas Carswell, ce qu’il a fait lors des √©lections de 2015.