Redécouvrir le jardin d'Éden

Il suffit de quelques pas dans la Vallée de Mai pour que la végétation vous engloutisse de tous côtés. Vous ne pouvez plus voir la route, seulement des morceaux de ciel à travers le plafond de feuilles en éventail immense et superposées. L’isolement de la forêt pendant des millions d’années signifie qu’elle abrite de nombreuses formes uniques de flore et de faune, et c’est maintenant un site du patrimoine mondial de l’Unesco. ‘C’est un endroit spécial’, me dit mon guide. Elle n’a pas tort.

En 1882, le général Charles Gordon redécouvrit le jardin d’Éden. Ce héros militaire de renom, qui avait joué un rôle important dans la répression de la Rébellion Taiping et devait plus tard périr lors du Siège de Khartoum, avait été envoyé aux Seychelles pour déterminer si cet archipel dans l’océan Indien pourrait être un endroit approprié pour une base militaire britannique. Au lieu de cela, il se retrouva à suivre les traces d’Adam et Ève.

La croyance de Gordon selon laquelle il s’agissait du foyer original de l’humanité a été exprimée dans une lettre au botaniste Sir William Thiselton-Dyer, alors directeur adjoint des jardins de Kew. Son argumentation reposait sur de multiples facteurs. Gordon était l’un des nombreux penseurs religieux de l’époque qui adhéraient à la croyance dans le continent perdu de Lémurie, qui était censé être la source de la vie humaine et avoir sombré sous l’océan Indien. Avant que nous ne connaissions les tectoniques des plaques, cette hypothèse expliquait les caractéristiques naturelles correspondantes de l’Afrique, de l’Australie et du sous-continent indien. Dans sa lettre, Gordon utilise une logique créative et tortueuse pour relier les failles sous-marines au fond de la mer, dont l’une s’étend dans la direction des Seychelles, aux quatre fleuves mentionnés dans le Livre de la Genèse.

Après avoir passé un certain temps dans la Vallée de Mai, on ressent une profonde connexion avec une ère primordiale. Alors que les fantasmes de Lémurie ont depuis longtemps été discrédités, il existe une théorie plausible selon laquelle la région est un vestige de Gondwana, le supercontinent qui s’est fragmenté il y a environ 140 millions d’années. Sa plante la plus célèbre, le coco de mer, porte une graine bien trop lourde pour être dispersée naturellement. Elle est endémique uniquement à Praslin et à l’île voisine de Curieuse, bien qu’elle ait été cultivée avec succès ailleurs. Un arbre a été importé à la Palm House de Kew en 1994, et un autre prospère dans les jardins botaniques de Mahé (la plus grande île des Seychelles), planté là par feu le duc d’Édimbourg en 1956.

Parlons de cette graine. J’ai honte de dire qu’il m’a fallu deux tentatives pour la soulever ; en ma défense, j’avais la gueule de bois et je n’étais pas préparé à son poids. Chaque graine peut peser jusqu’à 25 kg et mesurer jusqu’à un demi-mètre de long, ce qui en fait la plus grande en existence. Mais c’est sa forme qui l’a rendue légendaire. Une fois que la coque est enlevée, elle ressemble à des organes génitaux féminins, avec des poils dans la région pubienne et des fesses à l’arrière. L’un des noms botaniques de la graine, lodoicea callipyge, vient du grec pour ‘belle croupe’.