Le fantôme qui hante la révolte MAGA

‘Le revers de ce qui ressemble à une grandiosité narcissique est un ‘sens implacable du vide intérieur’.’

Les commentateurs libéraux essayant de comprendre l’élection de 2016 n’avaient pas tort de trouver dans l’analyse du narcissisme de Lasch, comme l’a dit Dionne, des ‘secousses peu flatteuses de reconnaissance à propos de Trump lui-même – l’amoureux des éloges, le chercheur de publics amicaux, le créateur d’un monde où il est toujours au centre’. Mais trop souvent, ils sont tombés dans le moralisme que Lasch s’efforçait d’éviter dans leur traitement du Président et de ses partisans, qu’ils ont présentés comme des hommes blancs avides, absorbés par eux-mêmes, blessés par le déclin de leur pouvoir et de leurs privilèges – un thème récemment réitéré dans le livre controversé <a href=’https://unherd.

Colère rurale blanche. Le problème n’est pas que cette description n’ait aucun sens : les Blancs ruraux, comme d’autres groupes démographiques, sont effectivement secoués par ce que Lasch appelait les ‘attentes diminuées’ de l’époque actuelle, comme en témoigne la montée des décès par désespoir. Mais l’accusation moralisatrice de narcissisme obscurcit les sources plus profondes de telles pathologies collectives, ainsi que dans quelle mesure les accusateurs présentent des symptômes comparables. Une lecture moins sélective de Lasch aide à expliquer ce que de nombreux experts considèrent comme la grand énigme du cycle électoral de 2024 : comment se fait-il qu’un homme assailli par des épreuves et des scandales qui auraient depuis longtemps coulé la carrière de nombreux politiciens avant lui conserve une avance dans la plupart des sondages ? La réponse est que l’ancien et peut-être futur ‘narcissiste-en-chef’ dramatise plus vivement que tout autre personnage public la condition assiégée du moi dans les conditions actuelles. Son emprise durable sur ses partisans, ainsi que sa capacité à élargir son attrait à des groupes démographiques précédemment revendiqués par ses rivaux, témoigne du retrait général de sensibilités politiques plus aspirantes au profit de ce que Lasch appelait ‘l’imagerie de la victimisation et de la paranoïa, d’être manipulé, envahi, colonisé et habité par des forces étrangères’. La réalisation clé de Trump, à cet égard, est simplement la survie — face aux forces écrasantes qui se dressent contre lui.

Il est évident que la vision ‘survivaliste’ identifiée par Lasch il y a quatre décennies s’étend bien au-delà de Trump et de ses partisans, comme le montre la manière dont ses adversaires les plus fervents y font également appel. Lors de son élection en 2016, ils ont publié d’innombrables guides pour ‘survivre à Trump’, et nous pouvons être sûrs que ce genre de publications sera relancé en cas de second mandat. Comme un responsable de l’ACLU l’a récemment déclaré à The Atlantic : « Tout ce que nous devons faire, c’est survivre quatre ans. » Et pourtant, parce que ses adversaires libéraux sont occupés à présenter Trump dans le rôle de dictateur potentiel, ils ne voient souvent pas pourquoi beaucoup de ceux qui partagent leur sentiment général d’impuissance assiégée pourraient apprécier une figure qui semble résister à une attaque constante de ses ennemis avec verve et humour. Il n’est pas surprenant que la vision alarmante de Lasch ait été oubliée jusqu’à récemment. La même année où Le Moi assiégé est paru, la campagne de réélection de Ronald Reagan a diffusé l’une des publicités les plus célèbres de l’histoire des campagnes présidentielles : ‘Morning in America.’ La publicité se vantait du bilan de Reagan en matière de lutte contre l’inflation et de baisse des taux d’intérêt, déclarant que ‘notre pays est plus fier, plus fort et meilleur’. Reagan a ensuite remporté 49 États et, au cours de la décennie suivante, l’Amérique est sortie vainqueur de la Guerre froide, tandis que son industrie technologique en plein essor alimentait une nouvelle ère de croissance qui reléguait aux oubliettes les sombres années de ‘malaise’. Rien n’était minimal dans les ambitions de l’Amérique au sommet de l’hégémonie unipolaire : plutôt qu’un repli dans un survivalisme pessimiste, du moins jusqu’à l’effondrement financier de 2008, les plus grands risques auxquels la nation était confrontée étaient la surconfiance et le dépassement, de la bulle immobilière à la Guerre mondiale contre la terreur. La renaissance de Lasch aujourd’hui reflète donc un retour aux conditions sombres que l’auteur évoquait lorsqu’il décrivait comment ‘la technologie américaine n’est plus la plus avancée, l’usine industrielle du pays est délabrée, ses rues et ses systèmes de transport urbains se dégradent’. Qu’ils promettent de ‘redorer l’Amérique’ ou de ‘rebâtir mieux’, nos dirigeants ne sont pas aveugles à cette situation. Mais lorsqu’ils rencontrent des obstacles — l’État profond, l’immobilisme du Congrès ou les nombreux autres systèmes abstraits auxquels même les plus puissants d’entre nous doivent faire face — il est beaucoup plus facile de se replier sur la politique minimaliste de la survie et de promettre de repousser l’ennemi redouté pendant quelques années de plus. La perpétuation indéfinie de cet état de désespoir — et non les autres spectres si souvent évoqués par les politiciens alarmistes de tous bords — est le plus grand danger auquel nous sommes confrontés.