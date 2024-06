La raison pour laquelle les universitaires hommes blancs ne peuvent pas obtenir d'emplois

Ce comportement transactionnel ne correspond pas à l’archétype populaire du savant peu mondain, n’allant que là où sa curiosité le mène pour rien d’autre que le frisson de la chasse.

Mais le chroniqueur contemporain des héritages négatifs européens n’a pas besoin d’être cynique ou de se détester ; pas plus que toute autre personne ambitieuse, naturellement attirée par ce qui lui permettra de progresser. Au contraire, chercher un avantage compétitif dans ce domaine saturé en fait un acteur rationnel. Des milliers de nouveaux titulaires de doctorat sont déversés chaque année sur un marché du travail international déjà surchargé, et les postes permanents sont extrêmement rares. C’est, je le soumets, l’explication la plus convaincante immédiatement de pourquoi Walsh ne peut pas trouver d’emploi : simplement dit, le jeu des chiffres est écrasant contre lui. En 2020-21, il y avait près de 105 000 étudiants en doctorat inscrits dans les universités britanniques, ce qui était à peu près le même nombre de personnel employé sous contrat académique à ce moment-là. Une enquête a révélé que 67 % des étudiants en doctorat souhaitaient un emploi académique à la fin de leurs études ; en réalité cependant, seule une petite proportion d’entre eux pourrait réussir. Depuis lors, le nombre d’étudiants en doctorat aurait augmenté, mais les effectifs des étudiants de premier cycle en arts et en sciences humaines sont en baisse, et de nombreuses universités font des licenciements ou sont au bord de la faillite. En d’autres termes : ce n’est pas un secteur prometteur dans lequel investir plusieurs années de votre vie. De même, il n’est pas du tout clair que faire un doctorat vous donne un avantage dans les domaines non académiques non plus. Après avoir peut-être occupé quelques emplois temporaires de chercheur associé après votre doctorat, ou avoir failli vous tuer dans des postes d’enseignement à court terme couvrant les congés des autres, une fois que vous acceptez finalement votre sort et sortez du monde académique, vous devrez recommencer en tant que junior par rapport à des pairs du même âge. Vous aurez probablement beaucoup plus de dettes qu’eux, et certains employeurs vous percevront désormais comme étant trop spécialisé. L’étude la plus récente que je connaisse et qui tente de mesurer s’il y a un avantage financier à obtenir un doctorat constate un ‘modeste’ avantage pour les titulaires de doctorat tout au long de leur vie, mais moins pour les sciences humaines que pour d’autres disciplines. Elle note également que les avantages financiers ont tendance à se manifester tard dans la carrière, en raison d’une association accrue entre le fait d’avoir un doctorat et les postes de direction. On pourrait soutenir que cela rend la perspective des doctorats en arts et en sciences humaines pire et non meilleure. Sur le plan du tempérament, le genre de personne attirée par passer quatre ans à froncer les sourcils dans une archive poussiéreuse n’est peut-être pas particulièrement adaptée à la gestion. Alors, pourquoi les gens poursuivent-ils encore des doctorats en histoire, par exemple ? Une réponse plausible est qu’ils ne savent pas à quel point leurs chances sont faibles d’obtenir un poste universitaire à la fin. Bien que les gestionnaires et les responsables de conseils de recherche fassent parfois des remarques vaguement dépréciatives — après tout, la plupart des universités gèrent des programmes de doctorat avec une perte financière qu’elles peuvent à peine se permettre — l’information ne semble pas parvenir au candidat moyen. Et ce n’est guère de leur faute. Au contraire, les sites web des universités ont tendance à contenir des descriptions enthousiastes des avantages des études postuniversitaires. Au niveau du département, de nombreux membres du corps professoral sont extrêmement désireux d’attirer des candidats au doctorat potentiels parmi leur pool existant d’étudiants de premier cycle et de Master — plus simplement, pour les former intellectuellement — pour la raison intéressée qu’avoir un bon dossier de supervision de doctorat est souvent une condition de promotion réussie en tant que chargé de cours.

D’autres membres du personnel ont des spécialités de recherche qui ne se prêtent pas à l’enseignement dans de grands cours de premier cycle et ont donc également un intérêt financier à superviser autant de doctorants que possible, afin de maintenir une apparence de rentabilité. Et puis il y a le fait que, pour certains, avoir des étudiants en doctorat autour de l’endroit est traité comme un signe de prestige, et en dit plus sur leur vision des joies discursives et tranquilles de la vie académique que de donner des cours répétitifs à des masses d’étudiants de premier cycle ennuyés. « Beaucoup sont exploités par la direction pour une main-d’œuvre enseignante bon marché tout en prétendant que cela augmentera leurs chances de carrière, et cela n’aide pas non plus à dissiper les fantasmes. » En bref, ceux qui travaillent déjà dans les universités ne peuvent pas être considérés comme fiables quant à la véritable valeur d’un doctorat par rapport aux perspectives de ceux qu’ils supervisent. Ils ont trop à perdre. Attirés par des fantasmes – les leurs et ceux de leurs superviseurs – il est trop facile pour les doctorants de commencer à s’imaginer comme des conférenciers accomplis avant d’avoir terminé leur premier chapitre ; à ce stade, personne ne veut leur dire qu’ils n’ont en réalité aucune chance. Beaucoup sont exploités par la direction pour une main-d’œuvre enseignante bon marché tout en prétendant que cela augmentera leurs chances de carrière, et cela n’aide pas non plus à dissiper les fantasmes. Dans mon expérience, essayer de prévenir quelqu’un à mi-chemin d’un doctorat qu’il devrait envisager un plan alternatif pour l’avenir ne se passe pas bien – le moment de dire cela était probablement avant qu’ils n’aient dit à tous leurs proches qu’ils avaient décidé de devenir conférencier. Pour un secteur professionnel si rempli de moralistes obsédés par le consentement éclairé, il est peut-être surprenant qu’une injustice relativement grave soit commise à l’encontre de milliers de nouveaux doctorants dans les universités chaque année sans que personne ne le remarque vraiment. Ce qui n’est pas surprenant, c’est qu’à l’autre bout de l’expérience, les victimes de l’arnaque – car comment d’autre pouvons-nous l’appeler ? – ont tendance à se sentir en colère et désillusionnées. Un peu comme des incels déçus une fois vendus un rêve de romance, des types dépressifs avec ‘Dr’ en lettres d’or sur leurs cartes de crédit traînent dans les villes universitaires, la tête pleine de connaissances incommunicables et le cœur plein d’amertume, incapables d’accepter pleinement que leur arc narratif imaginé n’ait pas fonctionné même après toutes ces choses flatteuses que leurs superviseurs et examinateurs ont dites. Bien que les intellectuels en herbe pleins de ressentiment ne soient pas les personnages les plus faciles à plaindre, dans ce cas, nous devrions probablement essayer.