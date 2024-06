La condamnation de Trump est une attaque contre la démocratie

Dans ces deux affaires de New York — et une troisième affaire en janvier, dans laquelle Trump a été condamné à une amende exorbitante de 83 millions de dollars pour diffamation présumée d’E. Jean Carroll après qu’un autre jury dans le Manhattan démocrate l’ait reconnu coupable d’abus sexuels, mais pas de viol — les théories juridiques peuvent avoir été discutables, mais les motivations de la poursuite étaient évidentes. Il est difficile de ne pas croire que l’objectif des amendes extraordinairement élevées dans l’affaire de fraude civile et l’affaire de diffamation a été de paralyser la campagne présidentielle de Trump contre Biden. Et le but manifeste de la transformation d’un délit mineur en un crime semble tout aussi clair — permettre à Biden et à d’autres démocrates de qualifier Trump de ‘criminel condamné’ entre maintenant et l’élection de novembre, et, si possible, de le retirer de la campagne électorale en le mettant en prison.

Encore plus troublant que ces simulacres de procès expéditifs dans le New York démocrate à parti unique est l’affaire de l’Acte d’Espionnage contre Trump, actuellement en cours de poursuite en Floride par le Conseiller Spécial Jack Smith. En 2016, tous les juges démocrates ont voté avec les républicains à la Cour Suprême pour annuler la précédente poursuite de Smith contre le gouverneur républicain Robert McDonnell dans une affaire de corruption impliquant des cadeaux ; la cour unanime a mis en garde contre ‘les implications juridiques plus larges de l’interprétation sans limites de la loi fédérale sur la corruption’. Malgré — ou peut-être à cause de — son zèle excessif en tant que procureur, Smith a été nommé par le Procureur Général de Biden, Merrick Garland, qui avait justement été bloqué pour un siège à la Cour Suprême par la majorité républicaine du Sénat en 2016 après que l’ancien président Obama l’ait nommé. Un différend mineur sur la possession de documents classifiés entre l’ancien président Trump et les bureaucrates des Archives Nationales et de l’Administration des Documents (NARA) a donné à Garland l’occasion de se venger personnellement. En août 2022, Garland a autorisé une perquisition sans précédent par des agents du FBI qui, en l’absence de Trump, ont fouillé la maison de l’ancien président en Floride.

Tout comme Trump, Joe Biden conservait des boîtes de documents classifiés dans sa maison après son mandat de vice-président de Barack Obama. Et tout comme Trump, Biden a été enquêté par un conseiller spécial nommé par Merrick Garland, Robert Hur. Mais Hur a refusé d’engager des poursuites en vertu de l’Acte d’Espionnage contre Biden au motif qu’il est ‘un homme âgé avec une mémoire défaillante’. En contraste frappant et troublant, Smith a émis une inculpation de 37 chefs d’accusation contre Trump, la plupart des chefs d’accusation étant basés sur l’Acte d’Espionnage de 1917.

Dès le début, l’Acte d’Espionnage — une loi vague et sinistre adoptée par le Congrès dans un accès d’hystérie pendant la Première Guerre Mondiale — a été utilisé abusivement par les présidents contre les politiciens de l’opposition et les journalistes. L’administration démocrate du président Woodrow Wilson l’a utilisé pour infliger une peine de 10 ans de prison à son rival présidentiel socialiste, Eugene Debs, en 1919. La même année, Victor Berger, membre socialiste de la Chambre des Représentants, a également été condamné en vertu de la législation. Malgré sa victoire électorale, Berger s’est vu refuser son siège au Congrès et a été disqualifié de toute fonction publique en vertu de l’Article 3 du Quatorzième Amendement, une clause sans rapport conçue pour empêcher les insurrectionnistes ex-Confédérés de reprendre le pouvoir après la Guerre Civile. Ironiquement, c’est la même disposition archaïque qui a été récemment utilisée par des responsables démocrates dans le Colorado, le Maine et l’Illinois, qui ont cherché à disqualifier Trump de figurer sur les bulletins de vote des primaires républicaines dans ces États, avant qu’une Cour Suprême unanime en 2024 ne rejette de telles tentatives.

Ayant été candidat à la présidence en 1920 derrière les barreaux, Eugene Debs a été gracié par le président républicain Warren G. Harding en 1921, tandis que la condamnation de Berger a également été annulée la même année. De la même manière, nous pouvons espérer que des tribunaux d’État ou fédéraux éclairés annuleront les condamnations injustes de Trump. Mais que cela se produise ou non, le préjudice causé à la démocratie américaine est largement fait.

À court terme, la corruption du système judiciaire américain par des démocrates cherchant à nuire à Trump a brisé la réputation de l’État de New York en tant que lieu sûr pour vivre et faire des affaires. Mais bien pire est le préjudice causé à la réputation mondiale de l’Amérique. Grâce à ces simulacres de procès de style soviétique, les États-Unis ne peuvent plus prétendre de manière plausible être un exemple mondial de l’État de droit non partisan et du gouvernement constitutionnel. Cette réputation avait déjà été entachée par la tentative maladroite de Trump de renverser les résultats de l’élection de 2020. Aujourd’hui, cependant, grâce à la volonté de ses ennemis de transformer les tribunaux en outils d’ingérence électorale, la perception que les États-Unis sont désormais la plus grande république bananière du monde est désormais ancrée.